NBA'de Celtics'i Thunder durdurdu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Boston Celtics'i 127-123 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Altı maçtır yenilmeyen Doğu Konferansı lideri Celtics'i ağırlayan Thunder, rakibini 4 sayı fakla mağlup ederek bu sezon 23. galibiyetini elde etti.

Shai Gilgeous-Alexander'ın 36 sayı, 7 asist, 6 ribauntla takımını sırtladığı ev sahibi ekipte, Josh Giddey 23 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Jalen Williams 16 sayıyla oynadı.

5 sezon Anadolu Efes forması giydikten sonra Thunder'a transfer olan Vasilije Micic, 10 dakika süre aldığı maçı 3 sayı, 5 asist, 1 ribauntla tamamladı.

Konuk takımda Kristaps Porziņgis 34 sayı, 10 ribaunt, Jayson Tatum 30 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.