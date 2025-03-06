NBA'de Cleveland Cavaliers, play-off'a kalmayı garantileyen ilk takım oldu
NBA'de galibiyet serisini 12 maça çıkartan Cleveland Cavaliers, play-off'a kalmayı garantileyen ilk takım oldu.
Kaynak: AA
NBA'ye 8 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda konuk ettiği Miami Heat'i 112-107 yenen Cleveland Cavaliers, üst üste 12. maçını kazandı.
Cavaliers, 2024-2025 sezonunda play-off vizesi alan ilk takım olma başarısı gösterdi.
Ev sahibi takımda Donovan Mitchell 26 sayı, Darius Garland da 15 sayı ve 10 asistle galibiyette önemli rol oynadı.
Konuk ekipte Bam Adebayo'nun 34 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.