NBA'de Clippers, Warriors'ı son çeyrekteki temposuyla geçti
Kaynak: AA
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, deplasmanda Golden State Warriors'ı 130-125 mağlup etti.
NBA'e 13 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Clippers, üç çeyrek geride götürdüğü mücadelenin son 5 dakikasında vites artırarak bu sezon 36. galibiyetine uzandı.
Clippers'ta James Harden 26 sayı, 8 ribaunt, 7 asist; Paul George 24 sayı, 5 ribaunt, 5 asist; Norman Powell 21 sayı ve Ivica Zubac da 13 sayı, 10 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.
Stephen Curry'nin 41 sayı, 4 ribaunt, 5 asistle oynadığı Warriors'ta Brandin Podziemski 25 sayı, 7 ribaunt, 8 asist; Jonathan Kuminga ise 13 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle salondan ayrıldı.
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