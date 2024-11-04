NBA'de Dallas Mavericks, Luka Doncic'in skorer oyunuyla kazandı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Orlando Magic'i 108-85 yendi.
NBA'e 3 maçla devam edildi. Magic'i konuk eden Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in 32 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performansıyla kazanarak sezonun 4. galibiyetini aldı. Daniel Gafford 18 ve Kyrie Irving 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Magic'te Franz Wagner'in 13 ve Jett Howard'ın 12 sayısı, üst üste 3, sezonun 4. yenilgisini önleyemedi.