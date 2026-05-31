NBA'de dev final: San Antonio Spurs, New York Knicks'e karşı

NBA Batı Konferansı final serisinin yedinci maçında San Antonio Spurs, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 111-103 yenerek adını finale yazdırdı.

Seride durumu 4-3'e getiren Spurs, 2014 yılından sonra ilk kez NBA finalinde mücadele etme hakkı elde etti.

San Antonio ekibinde Victor Wembanyama 22 sayı, Julian Champagnie ise 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

SGA'DAN 35 SAYI

Ev sahibi Thunder'da sezonun öne çıkan isimlerinden Shai Gilgeous-Alexander'ın 35 sayılık performansı ise takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Doğu Konferansı'nı zirvede tamamlayan New York Knicks de uzun bir aranın ardından finale yükseldi. New York temsilcisi, 1999'dan bu yana ilk kez NBA finalinde yer alacak.

San Antonio Spurs ile New York Knicks'i karşı karşıya getirecek NBA final serisinin ilk maçı 4 Haziran Perşembe günü oynanacak.