NBA'de dikkat çekenler: Houston Rockets, Miami deplasmanında kayıp

NBA’de Houston Rockets, deplasmanda Miami Heat’e 115-105 mağlup oldu. Kaseya Center’da oynanan karşılaşmada Rockets, bu sonuçla sezonun 22. yenilgisini yaşadı.

Milli oyuncu Alperen Şengün, mücadeleyi 13 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistle tamamladı. Rockets’ta Amen Thompson 20 sayı ve 11 ribauntla double-double yaparken, Kevin Durant 32 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Jabari Smith ise sağ ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle forma giyemedi.

Ev sahibi Heat’te Bam Adebayo 24 sayı ve 11 ribauntla galibiyette öne çıkan isim olurken, Kel’el Ware 13 sayı ve 15 ribauntla double-double yaptı. Pelle Larsson da 20 sayıyla katkı verdi. Miami Heat, bu galibiyetle sezonun 32. zaferini elde etti.

LAKERS, WARRIORS’I DEVİRDİ

NBA gecesinin bir diğer maçında Los Angeles Lakers, deplasmanda Golden State Warriors’ı 129-101 mağlup etti. Chase Center’da oynanan mücadelede Lakers baştan sona üstün bir oyun sergiledi.

Lakers’ta Luka Doncic 26 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, LeBron James 22, Austin Reaves ise 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Warriors cephesinde Gui Santos 14, Moses Moody ve Gary Payton ise 12’şer sayıyla oynadı.