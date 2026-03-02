NBA'de dikkat çekenler: Knicks, Spurs’e 'dur' dedi, Lakers’tan rahat galibiyet

NBA’de New York Knicks, Madison Square Garden’da San Antonio Spurs’ü 114-89 mağlup ederek rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Knicks’te Mikal Bridges 25, Jalen Brunson 24 sayıyla galibiyetin mimarları oldu. Karl-Anthony Towns 12 sayı ve 14 ribauntla pota altında etkili olurken, Josh Hart da 10 sayı, 10 ribauntla double-double yaptı.

MART AYINA MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Bir ay içinde en az 10 maça çıkıp tamamını kazanan ve her maçta 110 sayı barajını aşan NBA tarihindeki ilk takım olma başarısı gösteren Spurs, mart ayına mağlubiyetle girdi.

San Antonio’da Victor Wembanyama 25 sayı, 13 ribaunt ve 4 blokluk performans sergilerken; Devin Vassell 18, Stephon Castle ise 13 sayıyla oynadı.

LAKERS’TAN RAHAT GALİBİYET

NBA gecesinin bir diğer maçında Los Angeles Lakers, sahasında Sacramento Kings’i 128-104 mağlup etti.

Lakers’ta Luka Dončić 28 sayı, 9 asist ve 5 ribauntla öne çıkarken, LeBron James 24 sayı ve 5 asistle galibiyete katkı verdi. Austin Reaves ve Deandre Ayton da 12’şer sayıyla oynadı.

Kings cephesinde ise Nique Clifford 26 sayı ve 7 ribauntla takımının en skorer ismi olurken, Maxime Raynaud 16 sayı ve 13 ribauntla “double-double” yaptı. Russell Westbrook karşılaşmayı 14 sayıyla tamamladı.