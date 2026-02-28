NBA'de dikkat çekenler: Thunder uzatmada kazandı

NBA’de Oklahoma City Thunder, sahasında Denver Nuggets’ı uzatma sonunda 127-121 yenmeyi başardı.

Paycom Center’da oynanan karşılaşmada Thunder adına Shai Gilgeous-Alexander, 36 sayı ve 9 asistle galibiyetin mimarı oldu. Chet Holmgren ise 15 sayı ve 21 ribauntla double-double yaptı.

Ev sahibi ekipte Jared McCain 14, Jaylin Williams ile Alex Caruso 12’şer sayı kaydetti. Batı Konferansı lideri Thunder, bu sonuçla sezonun 46. galibiyetini elde etti.

JOKIC'TEN TRIPLE DOUBLE

Denver cephesinde Nikola Jokic, 23 sayı, 14 asist ve 17 ribauntla triple-double yaparken Jamal Murray 39 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Christian Braun 23, Tim Hardaway ise 16 sayıyla oynadı ancak Nuggets sezonun 23. mağlubiyetinden kurtulamadı.

PISTONS UZATMADA GÜLDÜ

Detroit Pistons, Little Caesars Arena’da oynanan mücadelede Cleveland Cavaliers’ı uzatma sonunda 122-119 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

Pistons’ta Jalen Duren 33 sayı ve 16 ribauntla, Cade Cunningham ise 25 sayı ve 10 ribauntla double-double yaptı. Ausar Thompson 18, Ronald Holland 12 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Cavaliers’ta Evan Mobley 23 sayı ve 12 ribauntla “double-double” yaparken, Jarrett Allen’ın 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.