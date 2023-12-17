Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

NBA'de Doncic "triple double" yaptı, Mavericks kazandı

Ajans Haberleri
  • 17.12.2023 14:13
  • Giriş: 17.12.2023 14:13
  • Güncelleme: 17.12.2023 14:13
Kaynak: AA
NBA'de Doncic "triple double" yaptı, Mavericks kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Portland Trail Blazers'ı deplasmanda 131-120 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Sloven yıldız Luka Doncic'in 40 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı Mavericks, rakibini 11 sayı farklı yendi.

Anfernee Simons'ın 33 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynadığı Blazers'ta, Jerami Grant 27 sayı, 5 ribaunt, Scoot Henderson 13 sayıyla maçı tamamladı.

Mavericks'te Tim Hardaway 25 sayı, 6 ribaunt, Dante Exum ve Derrick Jones, 18'er sayılık performans sergiledi.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 