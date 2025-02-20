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NBA'de erteleme maçında Hornets, Lakers'ı 100-97 yendi

Ajans Haberleri
  • 20.02.2025 10:38
  • Giriş: 20.02.2025 10:38
  • Güncelleme: 20.02.2025 10:38
Kaynak: AA
NBA'de erteleme maçında Hornets, Lakers'ı 100-97 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) geçen ay Los Angeles bölgesindeki orman yangınları nedeniyle ertelenen maçta Charlotte Hornets, Los Angeles Lakers'ı 100-97 yendi.

NBA'e bir maçla devam edildi. Los Angeles'taki erteleme maçında Hornets deplasmanda Lakers'ı 3 sayı farkla mağlup etti.

Maçı kazanan Hornets'te Miles Bridges 29 sayı, LaMelo Ball ise 27 sayı kaydetti.

Lakers'ta LeBron James 26 sayı, 11 asist, 7 ribaunt kaydederken Luka Doncic ise 14 sayı, 11 ribaunt, 8 asist ile maçı tamamladı.

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