NBA'de erteleme maçında Hornets, Lakers'ı 100-97 yendi
Kaynak: AA
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) geçen ay Los Angeles bölgesindeki orman yangınları nedeniyle ertelenen maçta Charlotte Hornets, Los Angeles Lakers'ı 100-97 yendi.
NBA'e bir maçla devam edildi. Los Angeles'taki erteleme maçında Hornets deplasmanda Lakers'ı 3 sayı farkla mağlup etti.
Maçı kazanan Hornets'te Miles Bridges 29 sayı, LaMelo Ball ise 27 sayı kaydetti.
Lakers'ta LeBron James 26 sayı, 11 asist, 7 ribaunt kaydederken Luka Doncic ise 14 sayı, 11 ribaunt, 8 asist ile maçı tamamladı.