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NBA'de finale yükselen ilk takım belli oldu

NBA'de Batı Konferansı finalinde rakibi Minnessota Timberwolves'u 4-1 eleyen Oklahoma City Thunder, finale yükselen ilk takım oldu.

Spor
  • 29.05.2025 10:02
  • Giriş: 29.05.2025 10:02
  • Güncelleme: 29.05.2025 10:09
Kaynak: AA
NBA'de finale yükselen ilk takım belli oldu
Fotoğraf: Depophotos

NBA Batı Konferansı finalinde Minnessota Timberwolves'u 124-94 yenen Oklahoma City Thunder, seriyi 4-1 kazanarak NBA finaline yükseldi.

Paycom Center'da Timberwolves'u ağırlayan Thunder, Batı Konferansı Finali MVP'si seçilen Shai Gilgeous-Alexander'ın 34 sayı, 8 asist, 7 ribauntluk performansıyla karşılaşmadan galip ayrıldı.

Timberwolves'da Julius Randle 24 sayı, 5 asist, 3 ribauntla mücadele etti.

NBA'de son olarak 2012'de final mücadelesine çıkan Oklahoma City Thunder, 6 Haziran Cuma günü finaldeki rakibiyle ilk karşılaşmasına çıkacak.

Doğu Konferansı finalinde Indiana Pacers, New York Knicks karşısında 3-1 önde. 5'nci maç sabaha karşı saat 03.00'te oynanacak.

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