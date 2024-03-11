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NBA'de Giannis-Lillard ikilisi, Bucks'ı Clippers karşısında galibiyete taşıdı

Ajans Haberleri
  • 11.03.2024 11:05
  • Giriş: 11.03.2024 11:05
  • Güncelleme: 11.03.2024 11:05
Kaynak: AA
NBA'de Giannis-Lillard ikilisi, Bucks'ı Clippers karşısında galibiyete taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 124-117 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Giannis Antetokounmpo-Damian Lillard ikilisinin üstün performansıyla Bucks, Clippers'ı 7 sayı farkla yendi.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 7 ribaunt, 10 asist ile oynarken Damian Lillard ise 35 sayı, 7 ribaunt, 11 asist ile galibiyete katkı verdi.

Clippers'ta Norman Powell, 26 sayıyla maçı tamamladı.

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