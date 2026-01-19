NBA'de Grizzlies, Londra'daki maçta Magic'i farklı yendi

LONDRA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, Orlando Magic'i 126-109 mağlup etti.

Avrupa turnesi kapsamında Memphis Grizzlies ile Orlando Magic, İngiltere'nin başkenti Londra'daki O2 Arena'da karşı karşıya geldi.

Rakiplerine 20 farklı üstünlük sağladığı son 3 maçından ikisini kaybeden Grizzlies, Londra'da 33 sayıya kadar çıkardığı farkı karşılaşma boyunca korumasını bildi ve sezonun 18. galibiyetini aldı.

Grizzlies, takıma dönen All-Star yıldızı Ja Morant'ın 24 sayı, 13 asist, 5 ribaunt, Jock Landale'ın 21 sayı, 8 ribaunt ve Jaren Jackson Jr.'ın 17 sayısıyla galibiyete uzandı.

Anthony Black'in 19 sayıyla en skorer isim olduğu Magic'te ise Wendell Carter Jr. 18 sayı, 7 ribaunt, Paolo Banchero 16 sayı, 9 asist, 8 ribauntla oynadı.

- O2 Arena'da yıldızlar geçidi

2019'dan bu yana Londra'da oynanan ilk NBA normal sezon maçında 18 bin 424 sporsever tribünleri doldururken mücadeleyi çok sayıda ünlü isim de salonda takip etti.

NBA eski oyuncuları Steve Nash, Dirk Nowitzki, Tony Parker, Pau Gasol, eski Fransız futbolcu Thierry Henry, Brezilyalı eski futbolcu Marcelo, Liverpoollu yıldızlar Curtis Jones ve Virgil van Dijk, Arsenalli Declan Rice ve William Saliba, Formula 1 takımlarından Mercedes’in İtalyan pilotu Kimi Antonelli ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan karşılaşmayı izleyen isimler arasında yer aldı.