NBA'de günün dikkat çekenleri: Lakers, Magic'e mağlup oldu

NBA’de Orlando Magic, deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 110-109 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Crypto.com Arena’da oynanan karşılaşmada Magic’in yıldızı Paolo Banchero, 36 sayı ve 10 ribauntluk performansıyla maçın öne çıkan ismi oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren basket ise bitime 7 saniye kala Wendell Carter Jr.’dan geldi.

Art arda oynadığı 4 deplasman maçının 3’ünü kazanan Orlando Magic’te Desmond Bane 22 sayı ve 6 asistle katkı verirken, Wendell Carter Jr. mücadeleyi 20 sayı ve 11 ribauntla tamamladı.

Lakers cephesinde Luka Doncic, 22 sayı, 15 asist ve 9 ribauntla triple-double'ın eşiğinden döndü. LeBron James ile Deandre Ayton 21’er sayıyla oynarken, LeBron James’in bitime 2 saniye kala geriye çekilerek kullandığı üç sayılık atış isabet bulmadı.

CAVALIERS ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ

Gecenin bir diğer maçında Cleveland Cavaliers, sahasında New York Knicks’i 109-94 mağlup etti. Bu sonuçla Cavaliers, son 9 maçta 8. galibiyetini alarak form grafiğini yukarı taşımayı sürdürdü.

Ev sahibi ekipte Donovan Mitchell 23 sayı, James Harden 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Jarrett Allen ise 19 sayı ve 10 ribauntluk performansıyla pota altında etkili oldu.

Knicks’te Jalen Brunson 20, Mikal Bridges 18 sayıyla oynarken, Mitchell Robinson 16 ribaunt alarak mücadeleyi tamamladı.