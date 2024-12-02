NBA'de Houston kazanırken, Alperen Şengün "double-double" yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'ı 119-116 yenerken milli basketbolcu 1 asistle "triple-double"ın kıyısından döndü.

NBA'ye oynanan 10 maçla devam edildi. Zirveyi ilgilendiren önemli maçta Batı Konferansı'nda Houston Rockets, Toyota Center'da Oklahoma City Thunder'ı konuk etti.

Alperen Şengün'lü Houston, rakibini 119-116 mağlup ederken 22 yaşındaki milli basketbolcu, yaklaşık 38 dakika sahada kaldı. Müsabakada Alperen 20 sayı, 14 ribaunt ve 9 asist üretti. Bir asistle "triple-double"ı kaçıran genç oyuncu, 38 sayı üreten Fred VanVleet ile beraber galibiyette önemli rol oynadı.

Oklahoma'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 32, Jalen Williams'ın 22 ve Isaiah Hartenstein'ın 19 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

Houston bu sonuçla 15. kez sahadan üstünlükle ayrılırken 1 maçı eksik Oklahoma City Thunder ile galibiyet sayılarını eşitledi.