NBA'de Indiana Pacers üst üste 3. galibiyetini aldı
Kaynak: AA
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Indiana Pacers, sahasında Memphis Grizzlies'i 116-110 yendi.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Grizzlies'i mağlup ederek art arda 3, sezonun 27. galibiyetini alan Pacers'ta Bennedict Mathurin 24 sayı, 7 ribaunt, Jalen Smith 19 sayı, 10 ribaunt ve Pascal Siakam 19 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle oynadı.
Sezonun 28. mağlubiyetini yaşayan Grizzlies'te Jaren Jackson Jr 25, Vince Williams Jr 20 ve GG Jackson 18 sayı kaydetti.
Sonuçlar
Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: 120-104
Indiana Pacers-Memphis Grizzlies: 116-110
Orlando Magic-Phoenix Suns: 113-98
Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 126-125
Portland Trail Blazers-Chicago Bulls: 96-104
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