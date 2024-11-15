NBA'de Jazz, Mavericks'i 115-113 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 115-113 mağlup etti.

NBA'e tek maçla devam edildi. Jazz ile Mavericks arasında oynanan maçın son 7 saniyesine 113-113 berabere girilirken, ev sahibi takım, John Collins'in son andaki smacıyla salondan 115-113 galip ayrıldı.

Jazz'da 28 sayıyla takımının en skorer oyuncu olan John Collins, galibiyete önemli katkı verdi.

Mavericks'te ise Luka Doncic'in 37 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.