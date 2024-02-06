NBA'de Kings'i yenen Cavaliers, üst üste 6. maçını kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, sahasında Sacramento Kings'i 136-110 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Kings'i yenen Cavaliers, üst üste 6, toplamda ise 32. kez galibiyete ulaştı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Max Strus 22, Jarrett Allen ise 19 sayılık katkı sağladı.

Kings'te Harrison Barnes'ın 22, De'Aaron Fox'ın 19, Malik Monk'un da 18 sayılık performansları kazanmak için yeterli olmadı.