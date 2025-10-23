NBA'de kumar soruşturması: Efsane isim tutuklandı

Miami Heat guardı Terry Rozier ve Portland Trail Blazers’ın başantrenörü eski NBA yıldızı Chauncey Billups, federal bir kumar soruşturması kapsamında tutuklandı. NBC News’e konuşan iki üst düzey emniyet yetkilisi, her iki ismin de yasa dışı kumarla bağlantılı bir federal soruşturma nedeniyle gözaltına alındığını doğruladı.

İKİ AYRI DAVA

Charlotte Hornets’tan 2024 yılında Miami Heat’e transfer olan Rozier, perşembe sabahı Orlando, Florida’da tutuklandı. Billups’ın nerede gözaltına alındığı ise henüz netleşmedi ancak Trail Blazers takımı geçen gece Portland’da maç yapmıştı. Organize suç örgütleriyle bağlantılı bazı kişilerin de dahil olduğu yaklaşık yirmi kadar kişinin, iki ayrı yasa dışı kumar davası kapsamında suçlamalarla karşı karşıya kalması bekleniyor.

FBI ve diğer yetkililerin, bu sabah saatlerinde suçlamalara ilişkin resmi açıklama yapacağı belirtildi.

BASKETBOL ONUR LİSTESİ'NE DAHİL EDİLMİŞTİ

Billups’a yönelik soruşturma, dört ay önce bir başka eski NBA yıldızı Gilbert Arenas’ın da tutuklanıp suçlanmasının ardından geldi. ABD Kaliforniya Merkez Bölgesi Savcılığı, Arenas’ın Los Angeles civarındaki kendi evinde yasa dışı yüksek bahisli poker oyunları düzenlenmesine yardım ettiğini öne sürmüştü.

Billups, 2021 yılından bu yana antrenörlük yapıyor. 17 sezonluk kariyerinin ardından 2024 yılında basketbolun en yüksek onuru olan Naismith Basketbol Onur Listesi’ne (Hall of Fame) dahil edilmişti.

SORUŞTURMALAR AKTİF NBA OYUNCULARINA UZANDI

Son dönemde kumar soruşturmaları aktif NBA oyuncularına da uzanmış durumda. Toronto Raptors oyuncusu Jontay Porter, 2024 yılında lig kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ömür boyu men edilmiş ve federal mahkeme de suçunu kabul etmişti. NBA, Porter’ın lig maçlarına bahis oynadığını ve kendi durumu hakkında bahisçilere gizli bilgi aktardığını açıklamıştı.

Porter’ın Aralık ayında hüküm giymesi bekleniyor.