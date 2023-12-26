NBA'de Mavericks, Luka Doncic'in 50 sayısıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, deplasmanda Phoenix Suns'ı 128-114 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 5 maçla devam edildi. Luka Doncic'in 50 sayı, 6 ribaunt ve 15 asistle yıldızlaştığı maçta Suns'ı yenen Mavericks, sezonun 17. galibiyetine ulaştı.

24 yaşındaki Doncic, NBA'de 10 bin sayı barajını aşan en genç altıncı oyuncu oldu. Mavericks'te Derrick Jones 23, Dereck Lively 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Bu sezonki 14. yenilgisini yaşayan Suns'ta Grayson Allen 32 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist, Chimezie Metu 23 sayı, 19 ribaunt ve 2 asistle oynadı.