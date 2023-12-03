NBA'de Orlando Magic'in 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, Orlando Magic'i 129-101 yenerek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

NBA'de normal sezona 12 maçla devam edildi. Brooklyn Nets, konuk ettiği Orlando Magic'i 28 farkla geçti.

Brooklyn Nets'te Mikal Bridges, attığı 42 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

Orlando Magic'te Franz Wagner ve Cole Anthony, 20'şer sayı kaydetmesine rağmen bu performansları galibiyet getirmeye yetmedi.