NBA'de Pacers, Cavaliers'ın 12 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers'ı 108-93 yenerek rakibinin 12 maçlık galibiyet serisine son verdi.

NBA'de 9 maç yapıldı. Cavaliers deplasmanında Andrew Nembhard'ın 19, Pascal Siakam'ın 18 ve Myles Turner'ın 15 sayılık katkısıyla kazanan Pacers, üst üste 6 olmak üzere 22. galibiyetini aldı.

Doğu Konferansı'nda 33 galibiyet, 5 mağlubiyetle zirvede bulunan Cavaliers'ta Darius Garland 20 ve Donovan Mitchell, 19 sayı kaydetti.