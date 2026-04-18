NBA'de play-in maçları tamamlandı: Play-off eşleşmeleri netleşti

Phoenix Suns ve Orlando Magic, play-in maçlarını kazanarak play-off’a kalan son iki takım oldu.

NBA’de play-in etabının tamamlanmasının ardından play-off tablosu netleşti. Batı Konferansı’nda Phoenix Suns, Golden State Warriors’ı 111-96 mağlup ederek son bileti alan takım oldu.

Suns’ta Jalen Green 36 sayı ve 6 ribauntla öne çıkarken, Devin Booker 20 sayı, 8 asist ve 6 ribauntluk katkı verdi.

WARRIORS PLAY-OFF'TA YOK

Warriors cephesinde ise Brandin Podziemski’nin 23 sayı, 10 ribauntluk performansı ile Stephen Curry’nin 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Bu sonucun ardından Phoenix Suns, ilk turda konferans lideri Oklahoma City Thunder ile eşleşti.

Doğu Konferansı’nda ise Orlando Magic, Charlotte Hornets’ı 121-90 mağlup ederek play-off’a yükselen son ekip oldu.

Magic’te Paolo Banchero 25, Franz Wagner 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Hornets’te LaMelo Ball’un 23 sayılık performansı yeterli olmadı.

Orlando Magic, play-off ilk turunda Detroit Pistons ile karşı karşıya gelecek. NBA'de play-off eşleşmeleri şöyle oluştu:

BATI KONFERANSI

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns

Los Angeles Lakers-Houston Rockets

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers

DOĞU KONFERANSI

Detroit Pistons-Orlando Magic

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors

New York Knicks-Atlanta Hawks

Boston Celtics-Philadelphia 76ers