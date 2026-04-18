NBA'de play-in maçları tamamlandı: Play-off eşleşmeleri netleşti
NBA'de Phoenix Suns ve Orlando Magic, play-in maçlarını kazanarak play-off’a kalan son iki takım oldu. Bu sonuçlarla play-off tablosu netleşti.
NBA’de play-in etabının tamamlanmasının ardından play-off tablosu netleşti. Batı Konferansı’nda Phoenix Suns, Golden State Warriors’ı 111-96 mağlup ederek son bileti alan takım oldu.
Suns’ta Jalen Green 36 sayı ve 6 ribauntla öne çıkarken, Devin Booker 20 sayı, 8 asist ve 6 ribauntluk katkı verdi.
WARRIORS PLAY-OFF'TA YOK
Warriors cephesinde ise Brandin Podziemski’nin 23 sayı, 10 ribauntluk performansı ile Stephen Curry’nin 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Bu sonucun ardından Phoenix Suns, ilk turda konferans lideri Oklahoma City Thunder ile eşleşti.
Doğu Konferansı’nda ise Orlando Magic, Charlotte Hornets’ı 121-90 mağlup ederek play-off’a yükselen son ekip oldu.
Magic’te Paolo Banchero 25, Franz Wagner 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Hornets’te LaMelo Ball’un 23 sayılık performansı yeterli olmadı.
Orlando Magic, play-off ilk turunda Detroit Pistons ile karşı karşıya gelecek. NBA'de play-off eşleşmeleri şöyle oluştu:
BATI KONFERANSI
Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns
Los Angeles Lakers-Houston Rockets
Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves
San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers
DOĞU KONFERANSI
Detroit Pistons-Orlando Magic
Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors
New York Knicks-Atlanta Hawks
Boston Celtics-Philadelphia 76ers