NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 30 sayı attığı maçı uzatmada kaybetti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 30 sayı attığı maçta Portland Trail Blazers'a uzatmada 137-131 yenildi.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Rockets forması giyen Alperen Şengün, 30 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansına rağmen Trail Blazers karşısında mağlubiyeti engelleyemedi.
Sezonun 23. yenilgisini yaşayan ev sahibi Rockets'ta Jalen Green 29, Fred VanVleet 18 sayı kaydetti.
Anfernee Simons 33 sayı, 6 ribaunt, Jerami Grant 21 sayı, 9 asist ve Deandre Ayton 18 sayı, 17 ribauntla Trail Blazers'ın 13. galibiyetinde önemli rol oynadı.
Sonuçlar
Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 107-118
Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 113-106
Miami Heat-Memphis Grizzlies: 96-105
Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 126-116
Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 131-137 (Uzatmada)
Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 109-132
San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 114-140
Golden State Warriors-Atlanta Hawks: 134-112