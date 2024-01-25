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NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 30 sayı attığı maçı uzatmada kaybetti

Ajans Haberleri
  • 25.01.2024 11:14
  • Giriş: 25.01.2024 11:14
  • Güncelleme: 25.01.2024 11:15
Kaynak: AA
NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 30 sayı attığı maçı uzatmada kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 30 sayı attığı maçta Portland Trail Blazers'a uzatmada 137-131 yenildi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Rockets forması giyen Alperen Şengün, 30 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansına rağmen Trail Blazers karşısında mağlubiyeti engelleyemedi.

Sezonun 23. yenilgisini yaşayan ev sahibi Rockets'ta Jalen Green 29, Fred VanVleet 18 sayı kaydetti.

Anfernee Simons 33 sayı, 6 ribaunt, Jerami Grant 21 sayı, 9 asist ve Deandre Ayton 18 sayı, 17 ribauntla Trail Blazers'ın 13. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Sonuçlar

Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 107-118

Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 113-106

Miami Heat-Memphis Grizzlies: 96-105

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 126-116

Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 131-137 (Uzatmada)

Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 109-132

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 114-140

Golden State Warriors-Atlanta Hawks: 134-112

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