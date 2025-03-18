NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta 76ers'ı yendi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Philadelphia 76ers'ı uzatmada 144-137 yendi.
NBA'de 10 maç yapıldı. 76ers'ı konuk eden Rockets'ta yaklaşık 22 dakika süre alan ve maçı uzatmaya götüren basketi atan Alperen Şengün, 13 sayı, 11 ribaunt, 5 asistle oynadı.
Sezonun 44. galibiyetini alan Batı Konferansı ikincisi Rockets'ta Jalen Green 30 sayı, 13 asist, Jabari Smith Jr 30 sayı, 8 ribaunt ve Dillon Brooks 25 sayı, 6 ribaunt üretti.
76ers'ta ise Quentin Grimes'ın 46 sayı, 13 ribaunt ve Jared Butler'ın 21 sayı, 5 asistlik katkısı, sezonun 45. yenilgisini önleyemedi.