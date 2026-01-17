NBA'de Rockets, sahasında Timberwolves'u yıldızlarıyla geçti

LONDRA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Minnesota Timberwolves'u 110-105 mağlup etti.

Toyota Center'da oynanan maçta Kevin Durant'ın 39 sayı, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 25 sayı, 14 ribaunt, 3 asistlik performansı Rockets'a sezonun 24. galibiyetini getirdi.

Thunder karşısında üç sayılık atışlarda 5'te 0 yapan Durant, Timberwolves potasında 6 üç sayılık atışta isabet bularak sezonun en iyi performansını sergiledi.

Timberwolves'ta Julius Randle'ın 39 sayılık çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Kenardan gelen Naz Reid, 25 sayı, 9 ribauntla oynadı.

- Cavaliers, Mobley'nin smacıyla kazandı

Philadelphia 76ers'ı 117-115 yenen Cleveland Cavaliers, rakibiyle deplasmanda oynadığı üst üste iki maçtan da galip ayrıldı.

Cavaliers'ta Jaylon Tyson 39 sayıyla kariyer rekoru kırarken, Evan Mobley'nin bitime 4,8 saniye kala yaptığı smaç galibiyeti getirdi.

Son çeyrekte 11 sayı geriden gelen konuk takımda, Donovan Mitchell 13 sayı, 12 asist, 9 ribauntluk katkı sağladı.

76ers'ta ise Joel Embiid 33 sayı, Tyrese Maxey ise 22 sayı, 9 asist, 5 top çalma performansı sergiledi. 15 dakika süre alan milli basketbolcu Adem Bona, 4 sayı, 4 ribaunt, 3 blokla maçı tamamladı.