NBA'de San Antonio Spurs rahat kazandı

NBA’de gecenin öne çıkan karşılaşmasında San Antonio Spurs, deplasmanda Milwaukee Bucks karşısında farklı bir galibiyete imza attı. Fiserv Forum’daki mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergileyen Spurs, parkeden 127-95’lik skorla ayrıldı.

Konuk ekipte Stephon Castle 22 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle “triple-double” yaparak galibiyetin başrolünde yer aldı. Victor Wembanyama ise 23 sayı ve 15 ribauntluk performansıyla “double-double” katkı verdi.

ÜST ÜSTE 8'İNCİ GALİBİYET

Bu sonuçla Spurs, üst üste 8. galibiyetini alırken sezon genelindeki 56. zaferine ulaştı.

Ev sahibi Bucks’ta Gary Trent Jr. 18, Myles Turner ise 15 sayıyla oynadı ancak bu performanslar mağlubiyeti önleyemedi.

Gecenin bir diğer maçında Philadelphia 76ers, deplasmanda Charlotte Hornets karşısında geri dönüşe imza attı. Spectrum Center’da oynanan mücadelede 15 sayı geriye düşen konuk ekip, maçı 118-114 kazanmayı başardı.

EMBIID'DEN 29 SAYI

76ers’ta Joel Embiid 29 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Paul George ve Tyrese Maxey 26’şar sayılık katkı verdi. Milli basketbolcu Adem Bona ise yaklaşık 6 dakika süre aldığı karşılaşmayı 2 sayıyla tamamladı.

Hornets cephesinde Brandon Miller 29, LaMelo Ball ise 20 sayıyla mücadele etti ancak bu performanslar sezonun 35. yenilgisini engelleyemedi.