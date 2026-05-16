NBA'de Spurs final biletini aldı, Pistons seriyi son maça taşıdı

NBA play-off’larında San Antonio Spurs, deplasmanda Minnesota Timberwolves’u 139-109 mağlup ederek Batı Konferansı yarı final serisini 4-2 kazandı ve konferans finaline yükseldi.

Target Center’da oynanan karşılaşmada Spurs adına öne çıkan isim Stephon Castle oldu. Genç oyuncu, 32 sayı ve 11 ribauntla double-double yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Konuk ekipte De'Aaron Fox 21, Victor Wembanyama 19 ve Julian Champagnie 18 sayıyla mücadele etti.

Minnesota ekibinde ise Anthony Edwards 24 sayı üretirken, Terrence Shannon 21 ve Naz Reid 18 sayıyla oynadı.

Bu sonuçla Spurs, Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder ile eşleşti. Serinin ilk maçı 19 Mayıs Salı günü Oklahoma City’de oynanacak.

PİSTONS SERİYİ EŞİTLEDİ

Doğu Konferansı yarı finalinde Detroit Pistons, deplasmanda Cleveland Cavaliers’ı 115-94 yenerek seride durumu 3-3’e getirdi.

Rocket Arena’daki mücadelede Cade Cunningham 21 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Paul Reed 17 sayı kaydetti. Jalen Duren ise 15 sayı ve 11 ribauntla “double-double” yaptı.

Cleveland cephesinde James Harden 23 sayıyla maçın en skoreri olurken, Evan Mobley mücadeleyi 18 sayıyla tamamladı.

Serinin yedinci ve son karşılaşması, 18 Mayıs Pazartesi günü Detroit’teki Little Caesars Arena’da oynanacak.