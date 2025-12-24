NBA'de Spurs seriye bağladı

NBA’de Los Angeles Clippers, sahasında Houston Rockets’ı 128-108 mağlup etti.

Intuit Dome’da oynanan karşılaşmada Kawhi Leonard 41 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle öne çıkarken, James Harden da 29 sayı ve 6 asistlik performansıyla galibiyete katkı sağladı.

Son 5 maçında 4. yenilgisini alan Rockets’ta Kevin Durant 22 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise 19 sayı ve 11 ribauntla double-double yaptı.

SPURS YİNE GALİP

Gecenin bir diğer maçında San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder’ı 130-110 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı.

Spurs, son şampiyon Thunder’ı 10 gün içinde ikinci kez mağlup etti. Ev sahibi ekipte Keldon Johnson 25, Stephon Castle 24, Harrison Barnes 20 sayıyla oynadı.

Victor Wembanyama’nın üst üste 101 maçtır süren en az 1 blokluk serisi ise bu karşılaşmayla sona erdi. Thunder’da Shai Gilgeous-Alexander’ın 33 sayı ve 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Dallas Mavericks ise Denver Nuggets’ı 131-130 mağlup etti. Çaylak oyuncu Cooper Flagg, 33 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistle galibiyetin mimarlarından oldu. Mavericks’te Anthony Davis 31 sayı, 9 ribaunt, Naji Marshall ise 15 sayıyla oynadı.

Son saniyede Peyton Watson’ın kaçırdığı üçlükle galibiyeti kaçıran Nuggets’ta Jamal Murray 31 sayı ve 14 asist, Nikola Jokic ise 29 sayı ve 14 asist kaydetti. Bu sonuçla Denver’ın 11 maçlık deplasman galibiyeti serisi sona erdi.