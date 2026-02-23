NBA'de Thunder, eksiklerine rağmen Cavaliers'ı yendi

LONDRA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 121-113 mağlup etti.

Batı Konferansı lideri Thunder'da, Isaiah Joe 22 sayı, Cason Wallace 20 sayı, 10 asistle takıma liderlik etti.

Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Ajay Mitchell ve Alex Caruso gibi yıldızlarında yoksun mücadele eden ev sahibi ekipte, Chet Holmgren 17 sayı, 15 ribaunt, 3 blokla oynadı.

7 maçlık galibiyet serisi sona eren Cavaliers'ta, Donovan Mitchell, James Harden ve Sam Merrill 20'şer sayı kaydetti. Jarrett Allen 11 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

- Celtics, Lakers deplasmanında rahat kazandı

Toplam 35 NBA şampiyonluğu bulunan iki kulübün mücadelesinde Boston Celtics, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 111-89 mağlup etti.

Celtics'te Jaylen Brown 32 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Payton Pritchard 30 sayı ve 8 asistle galibiyeti getirdi.

Lakers'ta Luka Doncic 25 sayıyla en skorer isim oldu. Kariyerinin 1600'üncü normal sezon maçına çıkan ve 20 sayı kaydeden LeBron James, 43 bin sayı barajına ulaştı.