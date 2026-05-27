NBA'de Thunder finale bir adım uzaklıkta

NBA play-off’larında Batı Konferansı final serisinin 5. maçında Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs’ü 127-114 mağlup etti ve seride 3-2 öne geçti.

Paycom Center’da oynanan mücadelede Thunder, özellikle hücumdaki etkili performansıyla galibiyete uzandı.

Ev sahibi ekipte Shai Gilgeous-Alexander 32 sayı kaydederek takımının en skorer ismi olurken, Alex Caruso da 22 sayılık katkı verdi.

HOLMGREN'DEN 16 SAYI

Son şampiyon Thunder’da Chet Holmgren 16 sayı ve 11 ribauntla, Isaiah Hartenstein ise 12 sayı ve 15 ribauntla “double-double” yaptı.

Konuk ekip Spurs’te Stephon Castle 24, Julian Champagnie 22 ve Victor Wembanyama 20 sayıyla mücadele etti ancak bu performanslar mağlubiyeti önleyemedi.

Batı Konferansı final serisinin 6. karşılaşması, 29 Mayıs Cuma günü TSİ 03.30’da San Antonio’da oynanacak.