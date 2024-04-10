NBA'de Warriors, deplasmanda Lakers'ı 14 sayı farkla geçti
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 134-120 yendi.
NBA'e 14 maçla devam edildi. Rakibini 14 sayı farkla mağlup eden Warriors'ta Klay Thompson 27 sayı, Stephen Curry 23 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, Andrew Wiggins 17 sayı, Draymond Green 15 sayı, 10 asistle galibiyete katkıda bulundu.
LeBron James'in 33 sayı, 11 asist, 7 ribauntla oynadığı Lakers'ta Austin Reaves 22 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Rui Hachimura 20 sayı, 11 ribauntla salondan ayrıldı.