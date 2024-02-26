NBA'den 5 oyuncuya men cezası

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans-Miami Heat maçında yaşanan gerginlik nedeniyle 5 oyuncuya men cezası verildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Heat forması giyen Thomas Bryant 3, Jimmy Butler ile Nikola Jovic ise 1'er maç ceza aldı.

Pelicans'ta oynayan Jose Alvarado 3, Naji Marshall da 1 maç men ile cezalandırıldı.

İki takım arasında 24 Şubat'ta yapılan maçın son periyodunda Heat'ten Kevin Love'ın, Pelicans'tan Zion Williamson'a yaptığı faul sonrası oyuncular arasında gerginlik çıkmıştı.

Butler, Bryant, Alvarado ve Marshall'ın ihraç edildiği mücadelede, Miami Heat 106-95 galip gelmişti.