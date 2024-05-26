NBA Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, seriyi 3-0 yaptı

NBA Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Indiana Pacers'ı 114-111 mağlup ederek seriyi 3-0 yaptı. Celtics, NBA finalinden sadece bir galibiyet uzakta bulunuyor.

Spor 26.05.2024 12:21 Giriş: 26.05.2024 12:21

Güncelleme: 26.05.2024 12:24 Kaynak: AA

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Fotoğraf: İHA (Arşiv)