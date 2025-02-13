NBA efsanesi Kevin Durant 30 bin sayıyı geçti

Spor Servisi

NBA’de Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 30 bin sayı barajını geçen 8. oyuncu oldu. Memphis Grizzlies'e 119-112 yenilen Suns'ta 34 sayıyla maçın en skoreri olan Durant, NBA'deki normal sezon kariyerinde 30 bin 8 sayıya ulaştı.

Durant, LeBron James, (41 bin 623) Kareem Abdul-Jabbar (38 bin 387), Karl Malone (36 bin 928), Kobe Bryant (33 bin 643), Michael Jordan (32 bin 292), Dirk Nowitzki (31 bin 560) ve Wilt Chamberlain'den (31 bin 419) sonra NBA normal sezonlarında 30 bin sayıya ulaşan 8. basketbolcu olarak tarihe geçti.

Sezonun 27. yenilgisini yaşayan ev sahibi Suns'ta Durant'in 34 sayısının yanı sıra Bol Bol 18 sayı, 14 ribaunt ve Devin Booker 17 sayı, 9 asist üretti. Batı Konferansı ikincisi Grizzlies'te ise Ja Morant 26 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Desmond Bane 20 sayı, 8 ribauntla takımının bu sezonki 36. galibiyetinde önemli rol oynadı.