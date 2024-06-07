NBA final serisinde ilk maçı kazanan Boston Celtics
NBA final serisinde kendi sahasında Dallas Mavericks'i 107-89 mağlup eden Boston Celtics seride 1-0 öne geçti.
Kaynak: Haber Merkezi
NBA'da final serisinde Boston Celtics 1-0 öne geçti.
Doğu Konferansı şampiyonu Boston Celtics ile Batı Konferansı şampiyonu Dallas Mavericks'i karşı karşıya getiren final serisinde ilk maç bu sabah oynandı.
Sahadan 107-89'luk skorla galip ayrılan Celtics seride 1-0 öne geçti.
Boston'da Jayken Brown 22, Porzingis 20 sayı kaydederken Dallas'ta Luka Doncic 30 sayı 10 rebound üretti.
Seride ikinci maç 10 Haziran'da TSİ 03.00'te yine Boston'ın sahasında oynanacak.