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NBA final serisinde ilk maçı kazanan Boston Celtics

NBA final serisinde kendi sahasında Dallas Mavericks'i 107-89 mağlup eden Boston Celtics seride 1-0 öne geçti.

Spor
  • 07.06.2024 09:58
  • Giriş: 07.06.2024 09:58
  • Güncelleme: 07.06.2024 10:04
Kaynak: Haber Merkezi
NBA final serisinde ilk maçı kazanan Boston Celtics
Fotoğraf: AA

NBA'da final serisinde Boston Celtics 1-0 öne geçti.

Doğu Konferansı şampiyonu Boston Celtics ile Batı Konferansı şampiyonu Dallas Mavericks'i karşı karşıya getiren final serisinde ilk maç bu sabah oynandı. 

Sahadan 107-89'luk skorla galip ayrılan Celtics seride 1-0 öne geçti.

Boston'da Jayken Brown 22, Porzingis 20 sayı kaydederken Dallas'ta Luka Doncic 30 sayı 10 rebound üretti.

Seride ikinci maç 10 Haziran'da TSİ 03.00'te yine Boston'ın sahasında oynanacak.

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