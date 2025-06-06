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NBA finalinde Thunder'ı yenen Pacers, seride 1-0 öne geçti

Ajans Haberleri
  • 06.06.2025 09:50
  • Giriş: 06.06.2025 09:50
  • Güncelleme: 06.06.2025 09:50
Kaynak: AA
NBA finalinde Thunder'ı yenen Pacers, seride 1-0 öne geçti

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Oklahoma City Thunder'ı 111-110 yenen Indiana Pacers, seride 1-0 öne geçti.

Paycom Center'da Pacers'ı ağırlayan Thunder, ikinci yarıda üstünlüğü ele geçiren rakibi karşısında sahadan 1 sayı farkla yenik ayrıldı.

Pacers'ta Pascal Siakam 19 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Obi Toppin 17 ve Myles Turner 15 sayılık katkı verdi.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 38 sayı, 5 ribaunt, 3 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

Serinin ikinci maçı, 9 Haziran Pazartesi günü TSİ 03.00'te Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.

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