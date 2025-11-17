NBA günlüğü: Alperen'in durmaya niyeti yok

EuroBasket'te sergilediği performansla NBA'de yeni sezonda beklentileri iyice artıran Alperen Şengün, bu beklentilerin de üstesinden gelmeye devam ediyor. Yıldız oyuncu, takımı Houston Rockets'ın Orlando Magic'i 117-113 yendiği maçta galibiyetin mimarlarından oldu.

Mücadeleyi 30 sayı, 12 ribaund ve 8 asistle triple-double'ın kıyılarında tamamlayan Alperen, Kevin Durant'in ardından maçın en skorer ismi oldu. Houston üst üste dördüncü toplamda 9'uncu galibiyetini aldı. Orlando Magic ise 7 galibiyette kaldı.

MVP SIRALAMASINDA

Alperen bu sezon şu ana kadar 22.4 sayı, 10.2 ribaund ve 7.4 asist ortalamalarıyla oynuyor. Yıldız pivot bu performansıyla MVP sıralamasında da kendine yer bulmayı başardı. Koçu Ime Udoka da daha önce kazandıkları Milwaukee Bucks maçından sonra başarılı oyuncuyu bu sözlerle övmüştü:

"Bu tarz karşılaşmalarda içinde farklı bir gurur oluyor. Avrupa kökenli oyuncular birbirlerini yıllardır tanıyor, bu da mücadeleye başka bir yoğunluk katıyor. Doncic, Giannis gibi isimlerle oynarken Alperen her zaman ekstra bir şey ortaya koyuyor. Giannis gibi bir yıldızı sınırlamak kolay değil ama Alperen bunu yaptı. Özellikle Durant’le birlikte dördüncü periyotta oyunu kilitlediler."

Günün heyecan verici bir diğer maçında ise Utah Jazz, Chicago Bulls'u uzatmaya giden maçta 150-147'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Lauri Markkanen 47 sayı 7 ribaundla takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Bulls'ta ise Coby White'ın 27 sayı, 8 asisti mağlubiyeti önlemeye yetmedi.