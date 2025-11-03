NBA Günlüğü: OKC ve SGA kayıpsız devam ediyor

NBA’de son şampiyon Oklahoma City Thunder (OKC) yeni sezonda yoluna kayıpsız devam ediyor.

New Orleans Pelicans’ı 137-106 mağlup eden OKC, normal sezondaki 7’nci maçını da kazandı. Thunder’da geçen sezonun MVP’si, Shai Gilgeous-Alexander 30 sayıyla maçın kazanılmasında önemli rol oynadı.

Alexander, 30 sayısının yanına 7 ribaund ve 2 asist ekledi. Yıldız isim şu ana kadar, 34,2 sayı, 5,7 ribaund, 5,7 asist ortalamalarıyla oynuyor. Shai Gilgeous-Alexander’ın saha içi isabet oranı ise yüzde 52,1.

PELICANS VE HORNETS UMUTSUZ

Thunder’a farklı mağlup olan New Orleans Pelicans 7’de 0 yoluna devam ediyor. Galibiyeti olmayan bir diğer ekip ise Brooklyn Nets. Philadelphia 76ers’a 129-105 mağlup olan siyah-beyazlılar 6’ncı maçını da kaybetti. Günün diğer sonuçları:

- Utah Jazz-Charlotte Hornets: 103-126

- Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 109-107

- Chicago Bulls-New York Knicks: 116-128

- San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 118-130.