NBA Günlüğü: OKC ve SGA kayıpsız devam ediyor
NBA'de son şampiyon Oklahoma City Thunder, Orleans Pelicans’ı 137-106 mağlup etti. Bu sonuçla OKC, normal sezondaki 7’nci maçını da kazandı
NBA’de son şampiyon Oklahoma City Thunder (OKC) yeni sezonda yoluna kayıpsız devam ediyor.
New Orleans Pelicans’ı 137-106 mağlup eden OKC, normal sezondaki 7’nci maçını da kazandı. Thunder’da geçen sezonun MVP’si, Shai Gilgeous-Alexander 30 sayıyla maçın kazanılmasında önemli rol oynadı.
Alexander, 30 sayısının yanına 7 ribaund ve 2 asist ekledi. Yıldız isim şu ana kadar, 34,2 sayı, 5,7 ribaund, 5,7 asist ortalamalarıyla oynuyor. Shai Gilgeous-Alexander’ın saha içi isabet oranı ise yüzde 52,1.
PELICANS VE HORNETS UMUTSUZ
Thunder’a farklı mağlup olan New Orleans Pelicans 7’de 0 yoluna devam ediyor. Galibiyeti olmayan bir diğer ekip ise Brooklyn Nets. Philadelphia 76ers’a 129-105 mağlup olan siyah-beyazlılar 6’ncı maçını da kaybetti. Günün diğer sonuçları:
- Utah Jazz-Charlotte Hornets: 103-126
- Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 109-107
- Chicago Bulls-New York Knicks: 116-128
- San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 118-130.
🏀 SUNDAY'S FINAL SCORES 🏀— NBA (@NBA) November 3, 2025
SGA records his 79th consecutive 20+ point game to lead the @okcthunder to their 7th straight win which ties their best start in the franchise's OKC era!
Isaiah Hartenstein: 14 PTS, 14 REB, 8 AST, 6-7 FGM
Aaron Wiggins: 15 PTS, 3-6 3PM
Zion… pic.twitter.com/wCVemZ1PqR