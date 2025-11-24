NBA günlüğü: Son şampiyonun serisi devam ediyor

Oklahoma City Thunder, NBA’de sahasında ağırladığı Portland Trail Blazers’ı 122-95 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Bu sezonki tek yenilgisini Blazers karşısında alan Thunder, rövanşı net bir oyunla aldı.

Karşılaşmanın öne çıkan ismi, yalnızca üç çeyrekte ürettiği 37 sayıyla Shai Gilgeous-Alexander oldu. Ajay Mitchell da 8'de 8 saha içi isabetiyle oynadığı maçta 20 sayı üreterek galibiyete önemli katkı verdi. Blazers’da Jerami Grant 21 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Deni Avdija 11 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Portland, bu sonuçla sezondaki 10. yenilgisini aldı.

LAKERS'TAN ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ GALİBİYET

Los Angeles Lakers, başa baş geçen karşılaşmada Utah Jazz’ı deplasmanda 108-106 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetine ulaştı. Lakers’ta Luka Doncic 33 sayı ve 11 ribauntla öne çıkarken, Austin Reaves 22 sayı, 10 ribauntla double-double yaptı. LeBron James de 17 sayıyla takımının skorerleri arasında yer aldı.

Jazz cephesinde Lauri Markkanen son çeyrekte bulduğu 12 sayıyla takımını oyunda tuttu. Keyonte George ise 27 sayı – 8 asistle etkili bir performans sergiledi ancak son saniyedeki üçlük girişimi potadan dönünce Utah galibiyete ulaşamadı.

Toronto Raptors, Brooklyn Nets’i 119-109 mağlup ederek 12 maçta 11. galibiyetini aldı ve üst üste 7. kez kazanarak son üç yılın en uzun serisini yakaladı. Scottie Barnes 17 sayıyla Raptors’ın en skorer ismi olurken, RJ Barrett sağ dizindeki burkulma nedeniyle oyundan çıkmadan önce 16 sayı kaydetti.

Karşılaşmanın özel notu ise Brandon Ingram’dan geldi. Yıldız oyuncu attığı 14 sayıyla kariyerinde 10 bin sayı barajını geçmeyi başardı. Nets tarafında Tyrese Martin 26, Michael Porter Jr. 25 ve Noah Clowney 22 sayıyla mücadele etse de bu performanslar mağlubiyeti engelleyemedi.