NBA günlüğü: Thunder durdurulamıyor, Jokic'ten yine triple-double

NBA’de gecenin programı Batı Konferansı ekiplerinin gövde gösterisine sahne oldu. Oklahoma City Thunder, Charlotte Hornets deplasmanında hata yapmadı; Los Angeles Lakers, Milwaukee’de fark yarattı; Denver Nuggets ise Jokic önderliğinde Timberwolves engelini aştı.

THUNDER’IN 5. VİTESİ: SHAI DURMUYOR

Spectrum Center’da Charlotte Hornets’a konuk olan Batı lideri Oklahoma City Thunder, sahadan 109-96’lık galibiyetle ayrılarak üst üste 5. kez kazandı. Shai Gilgeous-Alexander yine takımını sırtlayan isimdi: 33 sayı, 4 ribaunt, 7 asist.

Genç pivot Chet Holmgren 25 sayıyla eşlik ederken, Ajay Mitchell da 14 sayı üretti. Thunder böylece sezon toplam galibiyet sayısını 13'e çıkardı. Hornets cephesinde ise Miles Bridges’ın 15 sayısı, Ryan Kalkbrenner, Collin Sexton ve Moussa Diabate’nin 13’er sayılık katkıları sonucu değiştirmedi. Charlotte bu sezon 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.

DONCİC BİLDİĞİNİZ GİBİ

Gecenin dikkat çeken bir diğer karşılaşmasında Los Angeles Lakers, Fiserv Forum’da Milwaukee Bucks’ı 119-95’le geçerek sezonun 10. galibiyetini aldı. Luka Doncic sahnede adeta tek kişilik şov yaptı: 41 sayı, 9 ribaunt, 6 asist. Austin Reaves (25 sayı, 6 ribaunt, 8 asist) ve Deandre Ayton (20 sayı, 10 ribaunt) performanslarıyla yıldızına destek verdi.