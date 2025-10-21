NBA'in "kralı" LeBron James "standartları" yeniden belirliyor

İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers'ta forma giyen "kral" lakaplı LeBron James, rekorlarla dolu muazzam bir kariyer inşa ederek "sporda uzun ömürlülük standartlarını" yeniden belirliyor.

Kariyerini sürdürüp sürdürmeyeceği büyük merak konusu olan 40 yaşındaki James, 2025-26 sezonunda Los Angeles Lakers forması giymeye devam edecek.

Sakatlığı nedeniyle ligde açılışı kaçıracak LeBron, kırılmadık rekor bırakmadığı kariyerinin 23. sezonunda spora yeni kilometre taşları eklemeye çalışacak.

- 23. sezonuyla rekor kıracak

NBA kariyerinde 23. sezonuna girecek LeBron James, bu alandaki rekoru tek başına ele geçirecek.

James, 2025-26 sezonunda sahaya çıkarak NBA'de en uzun süre forma giyen oyuncu rekorunu paylaştığı Vince Carter'ı geride bırakacak.

Ligde en çok sayı atan oyuncu başta olmak üzere birçok rekoru elinde bulunduran tecrübeli basketbolcu, normal sezonda en fazla maça çıkma rekorunu da kırmaya çalışacak.

LeBron James, 50 karşılaşmaya daha çıkması durumunda Robert Parish'in (bin 611) bu alandaki rekorunu kıracak.

- LeBron James tarihe geçmeye devam ediyor

Muazzam kariyeriyle "sporda uzun ömür" standardını değiştiren LeBron James, geçen sezon NBA'de (normal sezon+play-off) 50 bin sayı barajını aştı.

Bunu başaran ilk oyuncu olan James, NBA'de 21. kez all-star seçilerek de rekor kırdı.

James'in yeni sezon öncesi normal sezonlarda 42 bin 184, toplamda ise 50 bin 473 sayısı bulunuyor.

Tecrübeli basketbolcu, 40 ve üstü yaşta çıktığı bir NBA maçında 40 ve üzerinde sayı kaydederek NBA efsanelerinden Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu.

NBA tarihinin en skorer oyuncusu James, 40 yaşından sonra birden fazla maçta "triple-double" yapan ilk isim olma ünvanını da elde etti.

Lakers'ta oğlu Bronny James ile birlikte forma giyen LeBron, ulaşılması zor bir ilke daha imza attı. LeBron ve Bronny, NBA'de birlikte oynayan ilk baba-oğul ikilisi olarak tarihe geçti.

- Cavaliers'ı zirveye taşıdı

ABD'nin Ohio eyaletinin Akron kentinde doğan yıldız basketbolcu, kariyerine Cleveland Cavaliers ile başladı.

James ile Cavaliers arasındaki ortaklık, 3. denemesinde şampiyonluğa ulaştı.

Saint Vincent-Saint Mary Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2003 NBA draftında Cavaliers tarafından ilk sırada seçilen James, takımıyla 2007 ve 2015'te finallerde kaybetti ancak 2016'da şampiyonluğu kazandı.

- Heat ile 2 şampiyonluk

Şampiyonluk kazanabilecek kadro kurmakta zorlanan Cavaliers'taki ilk döneminde takımı neredeyse tek başına sürükleyen James, burada geçirdiği 7 sezonun ardından Miami Heat'e imza attı.

James, 2010'da all-star oyuncular Chris Bosh ve Dwyane Wade ile Heat'te bir araya geldi.

Yıldız basketbolcu, forma giydiği 4 sezonda da NBA finallerine çıktığı Heat ile 2012 ve 2013'te şampiyonluk elde etti.

- Lakers'ı 10 sene sonra şampiyon yaptı

Heat kariyerinden sonra Cavaliers'a dönen ve burada 4 sezon daha görev yapan James, 2018'de Lakers ile anlaştı.

James, 2020 sezonunda Lakers'ı 10 sene sonra şampiyonluğa taşıdı.

- Kazandığı ödüller

LeBron James, kariyeri boyunca 4 NBA şampiyonluğu yaşadı (2012, 2013, 2016, 2020), 4'er kez normal sezonun (2009, 2010, 2012, 2013) ve final serisinin (2012, 2013, 2016, 2020) en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü aldı.

En fazla sayı atan oyuncu ünvanına sahip olduğu all-star maçlarında 3 kez MVP seçilen (2006, 2008, 2018) James, 4'er defa bu başarıyı yakalayan Bob Pettit ve Kobe Bryant'ın ardından ikinci basamakta bulunuyor.

James, normal sezonda en fazla MVP olan oyuncular arasında ise Abdul-Jabbar (6), Bill Russell (5) ve Michael Jordan'dan (5) sonra Wilt Chamberlain ile üçüncülüğü paylaşıyor.

Şampiyonluk yaşadığı 4 yılda da final serisinin MVP'si seçilen James, bu alanda 6 kez bu başarıyı elde eden Michael Jordan'ın ardından ikincilikte yer alıyor.

NBA'de sezonun en iyi 5'lerine 21 kez, en iyi 5'e ise 13 defa giren "Kral" lakaplı basketbolcu, bu alanda da zirveyi kimseye bırakmadı.

Lige adım attığı 2004'te yılın çaylağı seçilen James, 2008'de sayı, 2020'de de asist kralı oldu.

Tecrübeli basketbolcu, ABD Milli Takımı'nda ise 2008, 2012 ve 2024'te olimpiyatlarda altın madalya kazandı.