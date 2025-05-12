NBA play-off'larında Pacers, Cavaliers karşısında seriyi 3-1'e getirdi

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers'ı 129-109 yenerek seriyi 3-1 yaptı.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Pacers, Cavaliers karşısında bir ara farkı 44 sayıya çıkardığı ve 7 oyuncusunun çift haneli sayıya ulaştığı karşılaşmayı kazanarak konferans finaline bir adım daha yaklaştı.

Ev sahibi Pacers'ta Pascal Siakam 21, Myles Turner ve Obi Toppin 20'şer sayı kaydetti.

Cavaliers'ta ise Darius Garland'ın 21 ve Isaac Okoro'nun 13 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

- Thunder seriyi eşitledi

Oklahoma City Thunder, deplasmanda Denver Nuggets'ı 92-87 yenerek Batı Konferansı yarı final serisini 2-2'ye getirdi.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 25 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Aaron Wiggins ve Cason Wallace 11'er sayı attı.

Nuggets'ta Nikola Jokic 27 sayı, 13 ribaunt, Jamal Murray ve Christian Braun ise 17'şer sayıyla oynadı.