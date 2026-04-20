NBA play-off’larında farklı başlangıç: Thunder ve Celtics rakiplerini dağıttı

NBA play-off’larında ilk tur karşılaşmaları oynanan maçlarla başladı. Gecenin öne çıkan mücadelelerinde Oklahoma City Thunder ve Boston Celtics, rakiplerine karşı net galibiyetler alarak serilerde avantajı ele geçirdi.

Batı Konferansı’nda son şampiyon Thunder, Phoenix Suns karşısında sahadan 119-84’lük skorla galip ayrıldı. Paycom Center’da oynanan mücadelede baştan sona üstün bir performans sergileyen ev sahibi ekip, 35 sayılık farkla dikkat çekti.

SGA'DEN 25 SAYI

Thunder’da Shai Gilgeous-Alexander 25 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Jalen Williams 22 ve Chet Holmgren 16 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı. Suns cephesinde ise Devin Booker’ın 23 sayısı farklı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Doğu Konferansı’nda ise Celtics, TD Garden’da ağırladığı Philadelphia 76ers karşısında 123-91’lik skorla rahat bir galibiyet aldı. Seride 1-0 öne geçen Boston ekibinde Jaylen Brown 26, Jayson Tatum ise 25 sayıyla ön plana çıktı.

ADEM BONA'DAN 3 SAYI, 3 RİBAUND

76ers’ta Tyrese Maxey 21, Paul George 17 sayıyla mücadele etse de mağlubiyetin önüne geçilemedi. Milli oyuncu Adem Bona ise ilk 5 başladığı karşılaşmada yaklaşık 14 dakika süre alarak 3 sayı ve 3 ribaundluk katkı verdi.

Gecenin diğer maçlarında Orlando Magic, Detroit Pistons’ı 112-101 mağlup ederken San Antonio Spurs da Portland Trail Blazers karşısında 111-98 kazanarak serilerinde 1-0’lık üstünlük yakaladı.

Play-off’larda ilk maçların ardından takımlar, serilerde avantajı büyütmek için ikinci karşılaşmalara odaklanacak.