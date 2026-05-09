NBA play-off’larında son durum

San Antonio Spurs, NBA Batı Konferansı yarı final serisi üçüncü maçında deplasmanda Minnesota Timberwolves’u 115-108 mağlup ederek seride 2-1 üstünlük yakaladı.

Spurs’ün galibiyetinde Victor Wembanyama 39 sayı ve 15 ribauntluk performansıyla yıldızlaşırken, De'Aaron Fox 17 sayı kaydetti.

Genç oyuncu Stephon Castle ise mücadeleyi 13 sayı ve 12 asistle tamamladı.

SPURS AVANTAJI KAPTI

Serinin ilk maçında sahasında mağlup olan Spurs, sonraki iki karşılaşmayı kazanarak avantajı eline geçirdi.

Minnesota cephesinde ise Anthony Edwards 32 sayı ve 14 ribauntla mücadele ederken, Naz Reid 18 sayı ve 9 ribaunt üretti. Serinin dördüncü karşılaşması da Minneapolis’te oynanacak.

NEW YORK KNICKS ÇOK RAHAT

Doğu Konferansı yarı finalinde ise New York Knicks, deplasmanda Philadelphia 76ers’ı 108-94 mağlup ederek seride durumu 3-0’a getirdi.

Knicks’te Jalen Brunson 33 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Mikal Bridges 23 sayı kaydetti.

Philadelphia ekibinde ise Kelly Oubre Jr. 22 sayıyla öne çıktı. Milli basketbolcu Adem Bona ise 1 dakika 38 saniye süre aldığı karşılaşmayı sayı üretemeden tamamladı.

Serinin dördüncü maçı Philadelphia’da oynanacak.