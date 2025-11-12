NBA’de Bu Gece Hangi Maçlar Var? 13 Kasım 2025 NBA Maç Programı

Basketbolseverler için heyecan dolu bir gece kapıda! NBA’de bu gece tam 12 karşılaşma oynanacak. Ligin yıldız takımları sahne alırken, hem Doğu hem de Batı Konferansı’nda sıralamayı etkileyecek kritik maçlar basketbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Peki, NBA’de bu gece hangi maçlar var? İşte saat saat NBA maç programı...
13 KASIM 2025 NBA MAÇ PROGRAMI
|Saat (TSİ)
|Karşılaşma
|03:00
|Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks
|03:00
|New York Knicks - Orlando Magic
|03:00
|Detroit Pistons - Chicago Bulls
|03:30
|Boston Celtics - Memphis Grizzlies
|03:30
|Miami Heat - Cleveland Cavaliers
|04:00
|San Antonio Spurs - Golden State Warriors
|04:00
|Houston Rockets - Washington Wizards
|04:00
|New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers
|04:30
|Dallas Mavericks - Phoenix Suns
|05:30
|Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers
|06:00
|Sacramento Kings - Atlanta Hawks
|06:30
|Los Angeles Clippers - Denver Nuggets
NBA GECESİNİN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI
- Boston Celtics - Memphis Grizzlies: Doğu ve Batı devleri, form grafiğini korumak için parkede karşı karşıya gelecek.
- Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers: LeBron James ve genç Thunder ekibi arasında büyük çekişme bekleniyor.
- San Antonio Spurs - Golden State Warriors: Victor Wembanyama ile Stephen Curry’nin yıldız düellosu geceye damga vurabilir.
- Dallas Mavericks - Phoenix Suns: Luka Doncic ve Kevin Durant karşı karşıya geliyor; skor şöleni yaşanabilir.
NBA GECESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
NBA’de bu gece oynanacak maçların tamamı TSİ sabaha karşı 03:00 itibarıyla başlayacak. Boston Celtics, Miami Heat, Golden State Warriors ve Los Angeles Lakers gibi devlerin sahne alacağı gecede toplam 24 takım mücadele edecek. Maçlar, Türkiye’de NBA League Pass ve S Sport üzerinden canlı izlenebilecek.
NBA’de bu gece kaç maç var?
13 Kasım 2025 gecesi NBA’de toplam 12 maç oynanacak.
Los Angeles Lakers maçı ne zaman?
Lakers, bu gece saat 05:30’da Oklahoma City Thunder deplasmanına çıkacak.
Boston Celtics maçı saat kaçta?
Boston Celtics, Memphis Grizzlies karşısına saat 03:30’da çıkacak.
Golden State Warriors bu gece kimle oynuyor?
Warriors, saat 04:00’te San Antonio Spurs deplasmanında sahaya çıkacak.
NBA maçları hangi platformda izlenebilir?
Türkiye’de NBA maçları NBA League Pass ve S Sport üzerinden canlı olarak izlenebilir.
NBA’de bu gece birbirinden heyecanlı 12 karşılaşma oynanacak. Hem Doğu hem de Batı Konferansı takımlarının mücadele edeceği gecede yıldız oyuncuların performansları merakla bekleniyor. Basketbolseverler için sabaha kadar sürecek bir NBA şöleni bizleri bekliyor!