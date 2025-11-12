NBA’de Bu Gece Hangi Maçlar Var? 13 Kasım 2025 NBA Maç Programı

Basketbolseverler için heyecan dolu bir gece kapıda! NBA’de bu gece tam 12 karşılaşma oynanacak. Ligin yıldız takımları sahne alırken, hem Doğu hem de Batı Konferansı’nda sıralamayı etkileyecek kritik maçlar basketbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Peki, NBA’de bu gece hangi maçlar var? İşte saat saat NBA maç programı...

13 KASIM 2025 NBA MAÇ PROGRAMI

Saat (TSİ) Karşılaşma 03:00 Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks 03:00 New York Knicks - Orlando Magic 03:00 Detroit Pistons - Chicago Bulls 03:30 Boston Celtics - Memphis Grizzlies 03:30 Miami Heat - Cleveland Cavaliers 04:00 San Antonio Spurs - Golden State Warriors 04:00 Houston Rockets - Washington Wizards 04:00 New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers 04:30 Dallas Mavericks - Phoenix Suns 05:30 Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 06:00 Sacramento Kings - Atlanta Hawks 06:30 Los Angeles Clippers - Denver Nuggets

NBA GECESİNİN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Boston Celtics - Memphis Grizzlies: Doğu ve Batı devleri, form grafiğini korumak için parkede karşı karşıya gelecek.

LeBron James ve genç Thunder ekibi arasında büyük çekişme bekleniyor.

Victor Wembanyama ile Stephen Curry'nin yıldız düellosu geceye damga vurabilir.

Luka Doncic ve Kevin Durant karşı karşıya geliyor; skor şöleni yaşanabilir.

NBA GECESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

NBA’de bu gece oynanacak maçların tamamı TSİ sabaha karşı 03:00 itibarıyla başlayacak. Boston Celtics, Miami Heat, Golden State Warriors ve Los Angeles Lakers gibi devlerin sahne alacağı gecede toplam 24 takım mücadele edecek. Maçlar, Türkiye’de NBA League Pass ve S Sport üzerinden canlı izlenebilecek.

NBA’de bu gece kaç maç var?

13 Kasım 2025 gecesi NBA’de toplam 12 maç oynanacak.

Los Angeles Lakers maçı ne zaman?

Lakers, bu gece saat 05:30’da Oklahoma City Thunder deplasmanına çıkacak.

Boston Celtics maçı saat kaçta?

Boston Celtics, Memphis Grizzlies karşısına saat 03:30’da çıkacak.

Golden State Warriors bu gece kimle oynuyor?

Warriors, saat 04:00’te San Antonio Spurs deplasmanında sahaya çıkacak.

NBA maçları hangi platformda izlenebilir?

Türkiye’de NBA maçları NBA League Pass ve S Sport üzerinden canlı olarak izlenebilir.

NBA’de bu gece birbirinden heyecanlı 12 karşılaşma oynanacak. Hem Doğu hem de Batı Konferansı takımlarının mücadele edeceği gecede yıldız oyuncuların performansları merakla bekleniyor. Basketbolseverler için sabaha kadar sürecek bir NBA şöleni bizleri bekliyor!