NBA’de gecenin öne çıkanları: Thunder’dan kritik galibiyet, Celtics’ten Lakers’a fark

NBA’de Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, sahasında Cleveland Cavaliers’ı 121-113 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

Ev sahibi ekipte Isaiah Joe 22 sayı, Cason Wallace ise 20 sayı ve 10 asistlik performansıyla galibiyetin mimarları oldu.

HOLMGREN'DEN 17 SAYI

Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Ajay Mitchell ve Alex Caruso gibi önemli isimlerinden yoksun oynayan Thunder’da Chet Holmgren 17 sayı, 15 ribaunt ve 3 blokla double-double yaptı.

Cavaliers cephesinde ise 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Donovan Mitchell, James Harden ve Sam Merrill 20’şer sayı üretirken, Jarrett Allen 11 sayı ve 13 ribauntla maçı tamamladı.

CELTICS, LAKERS'I RAHAT GEÇTİ

NBA tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan iki kulübünü karşı karşıya getiren mücadelede Boston Celtics, deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 111-89 mağlup etti.

Celtics’te Jaylen Brown 32 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle yıldızlaşırken, Payton Pritchard 30 sayı ve 8 asistlik katkı verdi.

Lakers’ta Luka Dončić 25 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Kariyerinin 1600’üncü normal sezon maçına çıkan LeBron James, 20 sayıyla NBA tarihinde 43 bin sayı barajını aşan ilk oyuncu olmayı başardı.