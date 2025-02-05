NBA’de gecenin ribaund lideri Alperen

İSTANBUL, (DHA) - NBA’de Houston Rockets'ın All-Star'a seçilen yıldızı Alperen Şengün'ün, Brooklyn Nets’e karşı double-double performansı galibiyete yetmezken, milli basketbolcu 20 ribaundla NBA’de gecenin en fazla ribaund alan ismi oldu.

NBA'de Houston Rockets’ın, Brooklyn Nets’e konuk olduğu maçın son anları büyük bir çekişmeye sahne oldu. Maçın son 9 saniyesine 4 sayı önde giren Rockets yaptığı kritik hatalarla maçı 99-97 kaybetti.

Houston Rockets'ın All-Star'a seçilen yıldızı Alperen Şengün'ün etkileyici performansı ise galibiyet için yeterli olmadı. Maçta 35 dakika süre alan Alperen, 24 sayı üretti. Bu istatistiğe 20 de ribaund ekleyerek double-double yapan yıldız basketbolcu NBA’de gecenin en fazla ribaund alan ismi oldu. New York Knikcs’ten Karl-Antony Towns da 20 ribaund üretirken, gecenin en çok ribaund üreten 3’üncü ismi Cleveland Cavaliers’ten 18 ribaundla Jarrett Allen oldu.