NBA’de günün dikkat çekenleri: Houston Rockets evinde güldü, Spurs seriyi 9’a çıkardı

NBA’de oynanan karşılaşmalarda Houston Rockets ve San Antonio Spurs galibiyetleriyle öne çıktı. Rockets, Toyota Center’da ağırladığı Utah Jazz’ı 125-105 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte Jabari Smith Jr. 31 sayı, 9 ribauntla maçın yıldızı olurken, Amen Thompson 20 sayı, 7 ribauntluk katkı verdi. Kevin Durant 18 sayıyla oynadı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün ise 16 sayı, 9 ribaunt, 9 asistle triple-double’ın eşiğinden döndü.

Üst üste üçüncü yenilgisini alan Jazz’ta Lauri Markkanen 29, kenardan gelen Brice Sensabaugh 26 sayıyla mücadele etti. Jazz’ta Vince Williams Jr., ikinci çeyrekte sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemedi.

SPURS’TEN 9’DA 9

San Antonio Spurs, deplasmanda Detroit Pistons’ı 114-103 yenerek galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Spurs’te Victor Wembanyama 21 sayı, 17 ribaunt, 6 blokla pota altında fark yaratırken, Devin Vassell 28 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Beş maçlık galibiyet serisi sona eren Doğu Konferansı lideri Pistons’ta Jalen Duren 25 sayı, 14 ribauntla öne çıktı. Cade Cunningham ise 16 sayı, 10 asist üretti ancak 26 şutta 21 isabet kaçırdı.