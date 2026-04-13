NBA’de play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu: Alperenli Rockets, Lakers’la karşılaşacak

NBA’de 82 maçlık normal sezonun sona ermesiyle birlikte play-off ve play-in eşleşmeleri kesinleşti.

Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı’nı 52 galibiyet, 30 mağlubiyetle beşinci sırada tamamlayarak doğrudan play-off bileti aldı. Rockets, ilk turda dördüncü sıradaki Los Angeles Lakers ile karşı karşıya gelecek.

Doğu Konferansı’nda ise Adem Bona’nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, play-in turunda Orlando Magic ile eşleşti. Bu mücadeleyi kazanan ekip, play-off’ta Boston Celtics’in rakibi olacak.

ZİRVEDE THUNDER VE PISTONS

Batı Konferansı’nda Oklahoma City Thunder 64 galibiyetle zirvede yer alırken, Doğu Konferansı’nı Detroit Pistons 60 galibiyetle lider tamamladı.

PLAY-IN TAKVİMİ

Play-in karşılaşmaları 14-17 Nisan tarihleri arasında oynanacak. Play-off heyecanı ise 18 Nisan’da başlayacak.

Batı Konferansı:

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors, Phoenix Suns-Portland Trail Blazers

Doğu Konferansı:

Charlotte Hornets-Miami Heat, Philadelphia 76ers-Orlando Magic

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Batı Konferansı:

Oklahoma City Thunder-8. sıradan gelecek takım

Los Angeles Lakers-Houston Rockets

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs-7. sıradan gelecek takım

Doğu Konferansı:

Detroit Pistons-8. sıradan gelecek takım

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors

New York Knicks-Atlanta Hawks

Boston Celtics-7. sıradan gelecek takım