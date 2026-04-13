NBA’de play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu: Alperenli Rockets, Lakers’la karşılaşacak
NBA’de normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off ve play-in eşleşmeleri netleşti. Alperen Şengün’lü Houston Rockets, ilk turda Los Angeles Lakers ile eşleşti.
NBA’de 82 maçlık normal sezonun sona ermesiyle birlikte play-off ve play-in eşleşmeleri kesinleşti.
Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı’nı 52 galibiyet, 30 mağlubiyetle beşinci sırada tamamlayarak doğrudan play-off bileti aldı. Rockets, ilk turda dördüncü sıradaki Los Angeles Lakers ile karşı karşıya gelecek.
Doğu Konferansı’nda ise Adem Bona’nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, play-in turunda Orlando Magic ile eşleşti. Bu mücadeleyi kazanan ekip, play-off’ta Boston Celtics’in rakibi olacak.
ZİRVEDE THUNDER VE PISTONS
Batı Konferansı’nda Oklahoma City Thunder 64 galibiyetle zirvede yer alırken, Doğu Konferansı’nı Detroit Pistons 60 galibiyetle lider tamamladı.
PLAY-IN TAKVİMİ
Play-in karşılaşmaları 14-17 Nisan tarihleri arasında oynanacak. Play-off heyecanı ise 18 Nisan’da başlayacak.
Batı Konferansı:
Los Angeles Clippers-Golden State Warriors, Phoenix Suns-Portland Trail Blazers
Doğu Konferansı:
Charlotte Hornets-Miami Heat, Philadelphia 76ers-Orlando Magic
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Batı Konferansı:
Oklahoma City Thunder-8. sıradan gelecek takım
Los Angeles Lakers-Houston Rockets
Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves
San Antonio Spurs-7. sıradan gelecek takım
Doğu Konferansı:
Detroit Pistons-8. sıradan gelecek takım
Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors
New York Knicks-Atlanta Hawks
Boston Celtics-7. sıradan gelecek takım